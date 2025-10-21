В сезоне-2025/26 в НБА будет выступать рекордное количество легионеров

НБА становится по-настоящему международной.

Лига официально объявила, что на старте сезона-2025/26 в составах команд числятся рекордные 135 иностранных игроков, представляющих 43 страны (повторение рекорда) с шести континентов.

Все 30 клубов НБА имеют в своем составе как минимум одного легионера. «Атланта » повторила рекорд лиги, заявив 10-x иностранных игроков.

Страны-лидеры по представительству: Канада – 23 игрока, Франция – 19 игроков, Австралия – 13 игроков.