Макси Клебер выбыл из строя как минимум на две недели

Немецкий форвард «Лейкерс» пропустит старт нового сезона НБА.

По информации инсайдера Марка Стейна, Макси Клебер пропустит как минимум на две недели из-за растяжения косой мышцы живота.

33-летний форвард переехал в Лос-Анджелес в рамках обмена Луки Дончича, но на данный момент сыграл в составе «Лейкерс » только 1 матч, выйдя на 5 минут в плей-офф.

В прошлом сезоне он набирал 3 очка, 2,8 подбора и 1,3 передачи в среднем в 34 играх за «Даллас».