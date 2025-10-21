0

Макси Клебер выбыл из строя как минимум на две недели

Немецкий форвард «Лейкерс» пропустит старт нового сезона НБА.

По информации инсайдера Марка Стейна, Макси Клебер пропустит как минимум на две недели из-за растяжения косой мышцы живота.

33-летний форвард переехал в Лос-Анджелес в рамках обмена Луки Дончича, но на данный момент сыграл в составе «Лейкерс» только 1 матч, выйдя на 5 минут в плей-офф.

В прошлом сезоне он набирал 3 очка, 2,8 подбора и 1,3 передачи в среднем в 34 играх за «Даллас».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?158 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoЛейкерс
травмы
logoНБА
logoМакси Клебер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» активировали опцию в контракте Далтона Кнехта на сезон-2026/27
2сегодня, 13:31
Джексон Хэйс будет готов к матчу открытия сезона против «Голден Стэйт», несмотря на легкое растяжение запястья
вчера, 09:05
Джей Джей Редик: «Что значит «чемпионская защита»? На самом деле, что это значит? Ничего это не значит, буквально ничего»
12вчера, 06:04
Главные новости
Адам Сильвер о новом формате Матча всех звезд НБА: «Думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом»
26 минут назад
В сезоне-2025/26 в НБА будет выступать рекордное количество легионеров
7сегодня, 14:30Фото
Бобби Портис о Яннисе Адетокумбо: «На мой взгляд, он полностью сфокусирован на команде»
сегодня, 14:08
«Наша цель – запуск в ближайшие два года». Заместитель комиссионера НБА раскрыл детали европейского проекта лиги
1сегодня, 13:51
«Лейкерс» активировали опцию в контракте Далтона Кнехта на сезон-2026/27
2сегодня, 13:31
Фанат «Лейкерс» отозвал иск против Леброна Джеймса по поводу «Второго решения» после подарка от фэнтези-приложения
8сегодня, 12:17
Евролига разрешит «Хапоэлю» и «Маккаби» проводить матчи в Израиле, начиная с 1 декабря
1сегодня, 11:12
Стивен Эй Смит заявил, что Кайри Ирвинг «был прав» насчет вакцинации от COVID-19
24сегодня, 10:51
Банкеро – самый популярный игрок в Фэнтези НБА на Спортсе’’. Шэй, Йокич, Уайт и Франц Вагнер в топ-5
1сегодня, 10:33Фэнтези
Егор Дёмин: «Сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника из НБА? Миллиарды»
38сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» сыграет с московским и другие матчи
8 минут назадLive
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
51 минуту назад
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
сегодня, 14:52
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
сегодня, 13:16
Еврокубок. «Ульм» встретится с «Бешикташем», «Арис» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 08:12
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
2сегодня, 11:53
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
сегодня, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
сегодня, 08:59
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
7сегодня, 08:40
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24