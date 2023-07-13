Джаред Дадли – Джейдену Харди: «Если мы выиграем, твои 6 из 20 с игры не имеют значения»

Помощник главного тренера « » высказался о выступлении разыгрывающего Джейдена Харди в Летней лиге.

«Это очень важно для Харди. Он не очень хорошо попадает, но мы выигрываем матчи. Мы заставляем его играть в обороне против лучших парней соперника. В нападении против него также стоят лучшие игроки. Они читают его игру, Джейден начинает заводиться еще сильнее, но я сказал ему: «Послушай, если мы выиграем, твои 6 из 20 с игры не имеют значения», – поделился Дадли в разговоре с обозревателем Грантом Афсетом.

Харди набрал 21 очко и реализовал 6 из 19 с игры в матче с «Уорриорз» (98:96 OT).

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