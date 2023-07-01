Сергей Елевич о Мбайе в ЦСКА: «Армейцы подписывают игроков, которые им действительно нужны и помогут»
Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказал свое мнение о переходе форварда Амата Мбайе в ЦСКА.
«Ну, начинает уже потихонечку ЦСКА прикупать игроков, начинает селекцию. Армейцы, конечно же, не будут просто так кого‑то брать. Они подписывают игроков с позиции того, кто им действительно нужен, кто поможет команде.
То, что Мбайе играл в «Эфесе», это хорошо. Это тоже топовый клуб, и он тоже просто так игроков не берет. У них в команде всегда выступают игроки, нужные с позиции результата, готовые добиваться его», – сказал Елевич.
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