Сергей Елевич: «ЦСКА стоит у истоков Евролиги, и почему его не пускают, понять нельзя»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал решение продлить отстранения российских клубов от участия в турнирах.

«Печальное известие. Но я предполагал это. Тут, конечно, ничего не сделаешь.

Другой момент — стоит у истоков этой лиги, и почему его не пускают, понять нельзя. Но там кругом политика, а не спорт», — сказал Елевич.

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