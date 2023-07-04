Сергей Елевич: «ЦСКА стоит у истоков Евролиги, и почему его не пускают, понять нельзя»

Теги ЦСКА Сергей Елевич Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал решение Евролиги продлить отстранения российских клубов от участия в турнирах.

«Печальное известие. Но я предполагал это. Тут, конечно, ничего не сделаешь.

Другой момент — ЦСКА стоит у истоков этой лиги, и почему его не пускают, понять нельзя. Но там кругом политика, а не спорт», — сказал Елевич.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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