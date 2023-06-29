Сергей Елевич: «Кайл Курич – неплохой баскетболист, но в последнее время не очень много играл»

Теги Сергей Елевич Зенит Единая лига ВТБ Кайл Курич Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич отметил, что защитник Кайл Курич, который вернулся из «Барселоны» в «Зенит», в последнее время получал мало игрового времени.

«Это очень неплохой баскетболист, я хорошо знаю его возможности. Правда, конечно, стоит отметить, что в последнее время он не получал достаточного количества игрового времени, не очень много играл. Но раз взяли — значит, нужен.

Тут все зависит от тренеров, от того, как они видят игру. У одного специалиста одно понимание, у другого — другое. Если берут баскетболиста, то он нужен тренеру, который знает, как использовать игрока», — сказал Елевич.

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