Сергей Елевич: «Кайл Курич – неплохой баскетболист, но в последнее время не очень много играл»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич отметил, что защитник , который вернулся из «Барселоны» в « », в последнее время получал мало игрового времени.

«Это очень неплохой баскетболист, я хорошо знаю его возможности. Правда, конечно, стоит отметить, что в последнее время он не получал достаточного количества игрового времени, не очень много играл. Но раз взяли — значит, нужен.

Тут все зависит от тренеров, от того, как они видят игру. У одного специалиста одно понимание, у другого — другое. Если берут баскетболиста, то он нужен тренеру, который знает, как использовать игрока», — сказал Елевич.

50 главных свободных агентов НБА-2023