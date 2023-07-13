«Барселона» подписала 3-летний контракт с Дарио Брисуэлой

Через несколько часов после того, как Дарио Брисуэла официально покинул «Уникаху», « » объявила о подписании трехлетнего контракта с защитником.

Брисуэла (28 лет, 188 см) воспользовался односторонним правом на досрочное расторжение контракта с «Уникахой».

По информации испанских СМИ, «Барса» заплатила за игрока выкуп в размере 1,15 миллиона евро.

Брисуэла провел за команду из Малаги четыре сезона. В минувшем сезоне ACB защитник набирал 9,2 очка, 1,4 подбора и 2,2 передачи в среднем за матч.

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