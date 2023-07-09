«Панатинаикос» предлагает Николе Миротичу 7,5 млн евро за 2 года, «Олимпиакос» – 6 млн

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос Барселона Црвена Звезда MTS чемпионат Греции Никола Миротич Монако Баскетбол

Греческий «Панатинаикос» активно пытается заполучить звездного форварда «Барселоны» Николу Миротича (32 года, 208 см). По информации инсайдера Маттео Андреани, «Пао» предлагает бывшему игроку НБА 7,5 миллиона евро за 2 года.

«Олимпиакос», с которым у Миротича было устное соглашение, предлагал 6 миллионов за 2 года.

«Монако» и «Црвена Звезда» также следят за ситуацией с Миротичем. Сегодня оба клуба представили игроку улучшенные предложения.

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1 комментарий

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Vano from Tbilisi
их владелец что банк грабанул? Пао же нищебродами последние годы были
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