«Панатинаикос» предлагает Николе Миротичу 7,5 млн евро за 2 года, «Олимпиакос» – 6 млн

Греческий « » активно пытается заполучить звездного форварда «Барселоны» (32 года, 208 см). По информации инсайдера Маттео Андреани, «Пао» предлагает бывшему игроку НБА 7,5 миллиона евро за 2 года.

« », с которым у Миротича было устное соглашение, предлагал 6 миллионов за 2 года.

« » и « » также следят за ситуацией с Миротичем. Сегодня оба клуба представили игроку улучшенные предложения.

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