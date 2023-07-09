«Панатинаикос» предлагает Николе Миротичу 7,5 млн евро за 2 года, «Олимпиакос» – 6 млн
Греческий «Панатинаикос» активно пытается заполучить звездного форварда «Барселоны» Николу Миротича (32 года, 208 см). По информации инсайдера Маттео Андреани, «Пао» предлагает бывшему игроку НБА 7,5 миллиона евро за 2 года.
«Олимпиакос», с которым у Миротича было устное соглашение, предлагал 6 миллионов за 2 года.
«Монако» и «Црвена Звезда» также следят за ситуацией с Миротичем. Сегодня оба клуба представили игроку улучшенные предложения.
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