«Панатинаикос» хочет заполучить Николу Миротича

Греческий « » нацелился на звездного форварда «Барселоны» (32 года, 208 см), сообщает израильский журналист Моше Барда.

Миротич уже ведет переговоры с «Олимпиакосом», который предлагает ему двухлетний контракт на 5,5 миллиона евро. Также интерес к форварду проявляют «Монако», «Партизан» и «Црвена Звезда».

Сообщалось, что Миротич и « » близки к соглашению о расторжении контракта. Игрок получит около 75 процентов от зарплаты за оставшиеся два сезона в контракте.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать