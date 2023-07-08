«Панатинаикос» хочет заполучить Николу Миротича

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Греческий «Панатинаикос» нацелился на звездного форварда «Барселоны» Николу Миротичу (32 года, 208 см), сообщает израильский журналист Моше Барда.

Миротич уже ведет переговоры с «Олимпиакосом», который предлагает ему двухлетний контракт на 5,5 миллиона евро. Также интерес к форварду проявляют «Монако», «Партизан» и «Црвена Звезда».

Сообщалось, что Миротич и «Барселона» близки к соглашению о расторжении контракта. Игрок получит около 75 процентов от зарплаты за оставшиеся два сезона в контракте.

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