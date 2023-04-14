Факундо Кампаццо: «Обычно я не думаю о будущем, стараюсь жить настоящим»

Разыгрывающий « » рассказал, что не волнуется по поводу продления соглашения с командой.

«Мы еще не говорили об этом, думаю, сейчас не самый подходящий момент. Я хочу жить настоящим, играть как можно больше и получать удовольствие. Обычно я не думаю о будущем, просто стараюсь жить настоящим и помогать команде в каждой игре.

Сейчас я не думаю о том, что может произойти. Это отнимает много энергии, добавляет давления. Хочу направить свою энергию на совершенствование себя как игрока. Больше ничего. Рано или поздно у меня будет время задуматься о будущем», – сказал Кампаццо.

Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2023/24.

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