«Панатинаикос» предложил Факундо Кампаццо 7,5 млн евро за три года

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«Панатинаикос» предложил разыгрывающему «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, сообщает Gazzetta.gr.

Греческий клуб всерьез заинтересован в приобретении аргентинского защитника. Будущий главный тренер команды Эргин Атаман считает Кампаццо краеугольным камнем клуба. Издание отмечает, что Кампаццо не торопится с ответом и хочет рассмотреть все варианты.

Ранее сообщалось, что Кампаццо заключил соглашение с «Реалом» и вернется в испанский клуб по окончании сезона-2022/23. «Црвена Звезда» опровергла слухи.

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