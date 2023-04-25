«Панатинаикос» предложил Факундо Кампаццо 7,5 млн евро за три года

« » предложил разыгрывающему « » трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, сообщает Gazzetta.gr.

Греческий клуб всерьез заинтересован в приобретении аргентинского защитника. Будущий главный тренер команды считает Кампаццо краеугольным камнем клуба. Издание отмечает, что Кампаццо не торопится с ответом и хочет рассмотреть все варианты.

Ранее сообщалось, что Кампаццо заключил соглашение с «Реалом» и вернется в испанский клуб по окончании сезона-2022/23. «Црвена Звезда» опровергла слухи.

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