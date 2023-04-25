«Панатинаикос» предложил Факундо Кампаццо 7,5 млн евро за три года
«Панатинаикос» предложил разыгрывающему «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, сообщает Gazzetta.gr.
Греческий клуб всерьез заинтересован в приобретении аргентинского защитника. Будущий главный тренер команды Эргин Атаман считает Кампаццо краеугольным камнем клуба. Издание отмечает, что Кампаццо не торопится с ответом и хочет рассмотреть все варианты.
Ранее сообщалось, что Кампаццо заключил соглашение с «Реалом» и вернется в испанский клуб по окончании сезона-2022/23. «Црвена Звезда» опровергла слухи.
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