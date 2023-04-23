Факундо Кампаццо подписал контракт с «Реалом» (Relevo)

Разыгрывающий « » вернется в « » по окончании сезона-2022/23.

Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Инсайдеры передают, что соглашение с мадридским клубом было заключено еще в середине марта, когда «Црвена Звезда» прилетела в Испанию для участия в матче 29-го тура Евролиги против «Барселоны».

Кампаццо уже представлял цвета «королевского» клуба с 2014 по 2020 год, дважды став чемпионом Евролиги (2015, 2018).

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров