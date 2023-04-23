Факундо Кампаццо подписал контракт с «Реалом» (Relevo)

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Реал чемпионат Испании Факундо Кампаццо Баскетбол

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо вернется в «Реал» по окончании сезона-2022/23.

Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Инсайдеры передают, что соглашение с мадридским клубом было заключено еще в середине марта, когда «Црвена Звезда» прилетела в Испанию для участия в матче 29-го тура Евролиги против «Барселоны».

Кампаццо уже представлял цвета «королевского» клуба с 2014 по 2020 год, дважды став чемпионом Евролиги (2015, 2018).

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1 комментарий

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Замкаденыш
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