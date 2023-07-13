17 очков, 9 подборов и 4 перехвата Осара Томпсона помогли «Детройту» обыграть «Торонто»

Теги Детройт Торонто НБА видео Летняя лига НБА Осар Томпсон Баскетбол

Пятый номер драфта НБА-2023 Осар Томпсон помог «Детройту» добиться победы в матче Летней лиги с «Торонто».

Томпсон записал в актив 17 очков, 9 подборов, 4 перехвата и 2 блок-шота, также 7 раз допустив потерю.

За 30 минут игрового времени защитник реализовал 7 из 14 с игры и 2 из 5 с линии.

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2 комментария

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betwriver
Осар Томпсон - очень неплохо выглядел в матче.
+2
0
+2
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SHawk
Хорошо выглядел, защита на уровне
0
0
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