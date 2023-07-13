17 очков, 9 подборов и 4 перехвата Осара Томпсона помогли «Детройту» обыграть «Торонто»
Пятый номер драфта НБА-2023 Осар Томпсон помог «Детройту» добиться победы в матче Летней лиги с «Торонто».
Томпсон записал в актив 17 очков, 9 подборов, 4 перехвата и 2 блок-шота, также 7 раз допустив потерю.
За 30 минут игрового времени защитник реализовал 7 из 14 с игры и 2 из 5 с линии.
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