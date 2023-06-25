Осар Томпсон об игре против брата в Летней лиге: «Моей первой мыслью было: «Мы порвем их»

Теги Детройт Хьюстон НБА Летняя лига НБА Амен Томпсон Осар Томпсон Баскетбол

Братья Амен и Осар Томпсоны были выбраны «Хьюстоном» и «Детройтом» под 4-м и 5-м пиками соответственно.

Летняя лига НБА начинается 7 июля. «Рокетс» встретятся с «Пистонс» 9-го числа.

Осар Томпсон рассказал о своем настрое на игру против брата: «Я узнал о расписании, и моей первой мыслью было: «Мы порвем их».

Я знаю, что он, наверное, хочет сделать то же самое, но так не получится».

В прошлом сезоне Осар набирал в среднем 16,1 очка, 7,1 подбора и 6,1 передачи за игру в Overtime Elite League.

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