«Детройт» подписал Осара Томпсона

« » подписал выбранного под пятым номером на драфте-2023 защитника Осара Томпсона (20 лет, 201 см).

Условия сделки не раскрываются. По неофициальной информации, Томпсон заработает 36,2 миллиона долларов в течение четырех лет при стартовой зарплате в 8 миллионов.

Томпсон будет иметь право на продление контракта после трех сезонов в НБА в 2026 году.

«Пистонс» также заключили двусторонние контракты с защитниками Джаредом Роденом (23 года, 198 см) и Малкольмом Казалоном (21 год, 198 см).

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023