«Детройт» подписал Осара Томпсона

Теги переходы Детройт НБА драфт НБА Малкольм Казалон Джаред Роден Осар Томпсон Баскетбол

«Детройт» подписал выбранного под пятым номером на драфте-2023 защитника Осара Томпсона (20 лет, 201 см).

Условия сделки не раскрываются. По неофициальной информации, Томпсон заработает 36,2 миллиона долларов в течение четырех лет при стартовой зарплате в 8 миллионов.

Томпсон будет иметь право на продление контракта после трех сезонов в НБА в 2026 году.

«Пистонс» также заключили двусторонние контракты с защитниками Джаредом Роденом (23 года, 198 см) и Малкольмом Казалоном (21 год, 198 см).

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