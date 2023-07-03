Осар Томпсон об адаптации к НБА: «Игроки здесь более атлетичные, сильные, сообразительные»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Осар Томпсон Баскетбол

«Детройт» выбрал под пятым номером на драфте-2023 защитника Осара Томпсона (20 лет, 201 см).

Томпсон во время командной тренировки рассказал о своей адаптации к НБА.

«Игроки здесь более атлетичные, сильные, сообразительные. В конце концов, баскетбол есть баскетбол, и я каждый день многому учусь», – сказал Томпсон.

Томпсон отметил, что тренер Монти Уильямс сразу начал работу над его игрой в обороне.

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

50 главных свободных агентов НБА-2023

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий