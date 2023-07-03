Осар Томпсон об адаптации к НБА: «Игроки здесь более атлетичные, сильные, сообразительные»

« » выбрал под пятым номером на драфте-2023 защитника Осара Томпсона (20 лет, 201 см).

Томпсон во время командной тренировки рассказал о своей адаптации к НБА.

«Игроки здесь более атлетичные, сильные, сообразительные. В конце концов, баскетбол есть баскетбол, и я каждый день многому учусь», – сказал Томпсон.

Томпсон отметил, что тренер сразу начал работу над его игрой в обороне.

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