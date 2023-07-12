Рич Пол: «Если Леброн Джеймс потеряет атлетичность, то просто будет Карлом Мэлоуном»
Близкий друг и агент Леброна Джеймса Рич Пол заявил, что звездный форвард «Лейкерс» способен играть до 45 лет.
«Леброн Джеймс – это единственный игрок, о котором я скажу, что он на это способен.
Важно понимать, что на самом деле им движет. Я знаю, что им движет. Пока у него есть мотивация, пока он увлечен игрой и здоров, он, безусловно, способен играть.
Я постоянно дразню его. Говорю, что если его атлетичность исчезнет, то он просто будет Карлом Мэлоуном, это нормально. Он сможет играть «пик-н-поп», бросать в прыжке, читать соперника. Он может играть столько, сколько захочет», – сказал Пол.
В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!
Надеюсь в оригинале был синоним на слово "скорость"
Это как сказать, что на твоем месте успешным агентом любой друг ЛеБрона мог бы быть. Понравилось бы?
Леброн Джеймс рост 206см, вес 113кг. Это что же получается, по Ричи Полу, что почтальон не атлетичный игрок? 🤣
Разве что он имеет в виду Мэлоуна тоже сорокалетнего...