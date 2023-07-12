Рич Пол: «Если Леброн Джеймс потеряет атлетичность, то просто будет Карлом Мэлоуном»

Близкий друг и агент Леброна Джеймса Рич Пол заявил, что звездный форвард « » способен играть до 45 лет.

«Леброн Джеймс – это единственный игрок, о котором я скажу, что он на это способен.

Важно понимать, что на самом деле им движет. Я знаю, что им движет. Пока у него есть мотивация, пока он увлечен игрой и здоров, он, безусловно, способен играть.

Я постоянно дразню его. Говорю, что если его атлетичность исчезнет, то он просто будет , это нормально. Он сможет играть «пик-н-поп», бросать в прыжке, читать соперника. Он может играть столько, сколько захочет», – сказал Пол.

В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!