Рич Пол: «Если Леброн Джеймс потеряет атлетичность, то просто будет Карлом Мэлоуном»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карл Мэлоун Рич Пол Баскетбол

Близкий друг и агент Леброна Джеймса Рич Пол заявил, что звездный форвард «Лейкерс» способен играть до 45 лет.

«Леброн Джеймс – это единственный игрок, о котором я скажу, что он на это способен.

Важно понимать, что на самом деле им движет. Я знаю, что им движет. Пока у него есть мотивация, пока он увлечен игрой и здоров, он, безусловно, способен играть.

Я постоянно дразню его. Говорю, что если его атлетичность исчезнет, то он просто будет Карлом Мэлоуном, это нормально. Он сможет играть «пик-н-поп», бросать в прыжке, читать соперника. Он может играть столько, сколько захочет», – сказал Пол.

В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!

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9 комментариев

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Дмитрий Касьянов
Т.е. Карл Мэлоун НЕ АТЛЕТИЧНЫЙ игрок ?))

Надеюсь в оригинале был синоним на слово "скорость"
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Tim Timson
если Ричи Пол потеряет Леброна то будет просто не Ричи))
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Бондарев Олег
бедный Почтальон, даже на пенсии покоя нет.
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daniil_35
Мэлоуну бы его еще уменьшить за такое неуважение.

Это как сказать, что на твоем месте успешным агентом любой друг ЛеБрона мог бы быть. Понравилось бы?
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Вадим flanec
Карл Мэлоун рост 206см, вес 117кг
Леброн Джеймс рост 206см, вес 113кг. Это что же получается, по Ричи Полу, что почтальон не атлетичный игрок? 🤣
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Jerry Rodrogha
Рич Пол совсем берега попутал так Почтальона принижать.
Разве что он имеет в виду Мэлоуна тоже сорокалетнего...
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Jerry Rodrogha
Ответ Tim Timson
если Ричи Пол потеряет Леброна то будет просто не Ричи))
Будет просто Дик
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Jerry Rodrogha
Ответ daniil_35
Мэлоуну бы его еще уменьшить за такое неуважение. Это как сказать, что на твоем месте успешным агентом любой друг ЛеБрона мог бы быть. Понравилось бы?
Но ведь любой друг Леброна и мог бы быть...
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