«Виртус» подписал чемпиона НБА-2020 Девонте Кейкока. Итальянский клуб пригласил в команду Леброна и Дэвиса: «Можешь еще позвать своих друзей»
Болонский «Виртус» объявил о переходе центрового Девонте Кейкока (26 лет, 203 см).
Кейкок был частью чемпионской команды «Лейкерс» в сезоне-2019/20. Он принял участие в одном матче – последней игре регулярки против «Кингз» – и стал обладателем Кубка Ларри О’Брайена.
Итальянский клуб пошутил о чемпионском прошлом новобранца.
«Если хочешь позвать своих друзей, у нас еще много места в Болонье😄💍», – написал «Виртус» в соцсетях, приложив фото Кейкока с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.
«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать
Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов
Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался
1 комментарий