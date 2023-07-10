«Виртус» подписал чемпиона НБА-2020 Девонте Кейкока. Итальянский клуб пригласил в команду Леброна и Дэвиса: «Можешь еще позвать своих друзей»

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Болонский «Виртус» объявил о переходе центрового Девонте Кейкока (26 лет, 203 см).

Кейкок был частью чемпионской команды «Лейкерс» в сезоне-2019/20. Он принял участие в одном матче – последней игре регулярки против «Кингз» – и стал обладателем Кубка Ларри О’Брайена.

Итальянский клуб пошутил о чемпионском прошлом новобранца.

«Если хочешь позвать своих друзей, у нас еще много места в Болонье😄💍», – написал «Виртус» в соцсетях, приложив фото Кейкока с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

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1 комментарий

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Vagner01
Удачи! Жаль что ушел!
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