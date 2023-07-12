Женская НБА. «Индиана» примет «Нью-Йорк», «Чикаго» – «Коннектикут» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.
«Индиана» примет «Нью-Йорк», «Чикаго» – «Коннектикут».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Нью-Йорк
12 июля. 19.00
Чикаго – Коннектикут
12 июля. 19.00
Миннесота – Даллас
12 июля. 20.00
Атланта – Сиэтл
13 июля. 2.00
Лос-Анджелес – Лас-Вегас
13 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)
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