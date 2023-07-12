Женская НБА. «Индиана» примет «Нью-Йорк», «Чикаго» – «Коннектикут» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

« » примет « », « » – «Коннектикут».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Нью-Йорк

12 июля. 19.00

Чикаго – Коннектикут

12 июля. 19.00

– Даллас

12 июля. 20.00

– Сиэтл

13 июля. 2.00

Лос-Анджелес – Лас-Вегас

13 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)