Женская НБА. «Индиана» примет «Нью-Йорк», «Чикаго» – «Коннектикут» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

«Индиана» примет «Нью-Йорк», «Чикаго» – «Коннектикут».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Нью-Йорк

12 июля. 19.00

Чикаго – Коннектикут

12 июля. 19.00

Миннесота – Даллас

12 июля. 20.00

Атланта – Сиэтл

13 июля. 2.00

Лос-Анджелес – Лас-Вегас

13 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)

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