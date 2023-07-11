Женская НБА. «Вашингтон» примет «Сиэтл», «Лас-Вегас» – «Финикс»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Вашингтон» примет «Сиэтл», «Лас-Вегас» – «Финикс».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Сиэтл
12 июля. 2.00
Лас-Вегас – Финикс
12 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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