Женская НБА. «Коннектикут» встретится с «Вашингтоном», «Индиана» примет «Даллас» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Лос-Анджелес жен Миннесота жен Вашингтон жен Атланта жен Даллас жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

«Коннектикут» встретится с «Вашингтоном», «Индиана» примет «Даллас».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Вашингтон

9 июля. 22:00

Индиана – Даллас

9 июля. 23:00

Финикс – Лос-Анджелес

10 июля. 01:00

Миннесота – Лас-Вегас

10 июля. 02:00

Чикаго – Атланта 

10 июля. 03:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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