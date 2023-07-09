Женская НБА. «Коннектикут» встретится с «Вашингтоном», «Индиана» примет «Даллас» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

«Коннектикут» встретится с « », «Индиана» примет « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Вашингтон

9 июля. 22:00

– Даллас

9 июля. 23:00

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10 июля. 01:00

Миннесота – Лас-Вегас

10 июля. 02:00

– Атланта

10 июля. 03:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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