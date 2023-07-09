Женская НБА. «Коннектикут» встретится с «Вашингтоном», «Индиана» примет «Даллас» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.
«Коннектикут» встретится с «Вашингтоном», «Индиана» примет «Даллас».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Вашингтон
9 июля. 22:00
Индиана – Даллас
9 июля. 23:00
Финикс – Лос-Анджелес
10 июля. 01:00
Миннесота – Лас-Вегас
10 июля. 02:00
Чикаго – Атланта
10 июля. 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой
Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю
Комментарии