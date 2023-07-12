Адам Ханга подписал 2-летний контракт с «Црвеной Звездой»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Реал Адриатическая лига Адам Ханга Баскетбол

«Црвена Звезда» объявила о подписании двухлетнего контракта с легким форвардом Адамом Хангой (34 года, 200 см).

Венгерский игрок провел предыдущие два сезона за «Реал», выиграв один титул чемпиона Евролиги, один титул чемпиона ACB и два титула победителя Суперкубка Испании. Клуб принял решение не активировать опцию на следующий сезон в контракте баскетболиста.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании форвард принял участие в 28 матчах. Ханга в среднем набирал 5 очков и 1,9 подбора за 14,6 минуты на паркете.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)

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