Матеуш Понитка: «Веду переговоры с «Црвеной Звездой» и еще несколькими клубами»

Бывший форвард « » (29 лет, 198 см) подтвердил, что ведет переговоры с сербской « ».

«Да, верно. Веду переговоры с «Црвеной Звездой» и еще несколькими клубами», – цитирует польского форварда Meridianbet Sport.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» предложила Понитке двухлетний контракт с зарплатой 600 000 евро за сезон.

Понитка покинул «Панатинаикос», проведя за команду один сезон. Форвард набирал в 8,4 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

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