Эдо Мурич пропустит чемпионат мира из-за разрыва связки колена

Форвард «Цедевиты-Олимпии» Эдо Мурич получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и не сможет помочь сборной Словении на предстоящем чемпионате мира.

Инцидент произошел в конце второй четверти 4-го матча финальной серии чемпионата Словении между «Цедевитой-Олимпией» и «Хелиосом» (99:71, 3-1).

Мурич проходил под кольцо и подвернул колено, после чего тут же рухнул на паркет. Затем игроку помогли покинуть площадку. На следующий день клуб объявил о разрыве связки.

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