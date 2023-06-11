Эдо Мурич пропустит чемпионат мира из-за разрыва связки колена

Теги травмы Цедевита-Олимпия сборная Словении чемпионат Словении Хелиос Эдо Мурич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард «Цедевиты-Олимпии» Эдо Мурич получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и не сможет помочь сборной Словении на предстоящем чемпионате мира.

Инцидент произошел в конце второй четверти 4-го матча финальной серии чемпионата Словении между «Цедевитой-Олимпией» и «Хелиосом» (99:71, 3-1).

Мурич проходил под кольцо и подвернул колено, после чего тут же рухнул на паркет. Затем игроку помогли покинуть площадку. На следующий день клуб объявил о разрыве связки.

Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vaslover
Дай Бог парню здоровья и скорейшего восстановления.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий