Энтони Гилл может вернуться в Европу

Бывший тяжелый форвард «Химок» (30 лет, 201 см) может вернуться в Европу, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Одна из команд запросила информацию о доступности игрока, у которого остался еще один год контракта с « ».

Гилл провел последние три сезона за «Уизардс». В прошедшем сезоне он набирал 3,3 очка и 1,7 подбора в среднем за матч. До отъезда в американец провел три сезона за подмосковные «Химки».

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