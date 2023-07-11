Энтони Гилл может вернуться в Европу

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague НБА Вашингтон Энтони Гилл Баскетбол

Бывший тяжелый форвард «Химок» Энтони Гилл (30 лет, 201 см) может вернуться в Европу, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Одна из команд Евролиги запросила информацию о доступности игрока, у которого остался еще один год контракта с «Вашингтоном».

Гилл провел последние три сезона за «Уизардс». В прошедшем сезоне он набирал 3,3 очка и 1,7 подбора в среднем за матч. До отъезда в НБА американец провел три сезона за подмосковные «Химки».

«Химки» закрыли долги и поставили себе цель – финал Суперлиги: интервью с Павлом Астаховым

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий