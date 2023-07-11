Энтони Гилл может вернуться в Европу
Бывший тяжелый форвард «Химок» Энтони Гилл (30 лет, 201 см) может вернуться в Европу, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Одна из команд Евролиги запросила информацию о доступности игрока, у которого остался еще один год контракта с «Вашингтоном».
Гилл провел последние три сезона за «Уизардс». В прошедшем сезоне он набирал 3,3 очка и 1,7 подбора в среднем за матч. До отъезда в НБА американец провел три сезона за подмосковные «Химки».
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