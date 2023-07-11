Дебютная игра первого номера драфта-2023 за « » в Летней лиге стала второй по просмотрам в истории турнира.

Среднее количество зрителей составило 1,38 миллиона, максимум – 1,63 миллиона.

«Сперс» победили « », француз набрал 9 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов.

Рекорд Летней лиги был установлен в 2019 году, когда в матче между «Никс» и «Пеликанс» дебютировали Ар Джей Барретт и .

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло