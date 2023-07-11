Дебютная игра Виктора Вембаньямы за «Сперс» в Летней лиге стала второй по просмотрам в истории турнира
Дебютная игра первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы за «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА стала второй по просмотрам в истории турнира.
Среднее количество зрителей составило 1,38 миллиона, максимум – 1,63 миллиона.
«Сперс» победили «Шарлотт», француз набрал 9 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов.
Рекорд Летней лиги был установлен в 2019 году, когда в матче между «Никс» и «Пеликанс» дебютировали Ар Джей Барретт и Зайон Уильямсон.
После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло
https://www.pravda.ru/sport/30721-nba/