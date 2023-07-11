Дебютная игра Виктора Вембаньямы за «Сперс» в Летней лиге стала второй по просмотрам в истории турнира

Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Зайон Уильямсон Ар Джей Барретт Виктор Вембаньяма Баскетбол

Дебютная игра первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы за «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА стала второй по просмотрам в истории турнира.

Среднее количество зрителей составило 1,38 миллиона, максимум – 1,63 миллиона.

«Сперс» победили «Шарлотт», француз набрал 9 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов.

Рекорд Летней лиги был установлен в 2019 году, когда в матче между «Никс» и «Пеликанс» дебютировали Ар Джей Барретт и Зайон Уильямсон.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

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5 комментариев

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ModestBoy
Ответ Knicks_Fan
А леброн играл в лл, кто знает?
Перед началом сезона Джеймс неплохо зарекомендовал себя в играх Летней лиги, где ему противостояли уже не школьники, а амбициозные игроки с опытом выступлений за университетские и профессиональные команды. Джеймс закончил турнир с показателями 15,7 очка и 4,3 передачи за игру. В некоторых матчах он играл на позиции разыгрывающего защитника. Наблюдавший игру Джеймса генеральный менеджер «Орландо Мэджик» Пэт Уильямс отметил, что у Джеймса есть три редко встречаемых качества — зрелость, талант и харизма.
+6
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+6
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Knicks_Fan
А леброн играл в лл, кто знает?
+3
0
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Дэннис Молинарев
Ответ Knicks_Fan
А леброн играл в лл, кто знает?
Гугл точно знает

https://www.pravda.ru/sport/30721-nba/
+2
0
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Сергей Ратников
а я думал рекорд у первого матча Леброна
+1
-1
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AnSw33r
Ответ ModestBoy
Перед началом сезона Джеймс неплохо зарекомендовал себя в играх Летней лиги, где ему противостояли уже не школьники, а амбициозные игроки с опытом выступлений за университетские и профессиональные команды. Джеймс закончил турнир с показателями 15,7 очка и 4,3 передачи за игру. В некоторых матчах он играл на позиции разыгрывающего защитника. Наблюдавший игру Джеймса генеральный менеджер «Орландо Мэджик» Пэт Уильямс отметил, что у Джеймса есть три редко встречаемых качества — зрелость, талант и харизма.
про актерскую игру ещё забыли сказать , это главное его мастерство , флопинг уровень бог)
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