Кенни Смит: «По итогам четвертого сезона в НБА Вембаньяма станет MVP»

Теги Сан-Антонио НБА Кенни Смит Виктор Вембаньяма Баскетбол

Чемпион НБА, эксперт Кенни Смит признался, что у него большие ожидания от первого номера драфта этого года Виктора Вембаньямы, который будет выступать за «Сан-Антонио».

«По итогам четвертого сезона в НБА Вембаньяма станет MVP.

Через четыре года «Сперс» будут достаточно хороши, они будут бороться за высокие места, рядом с Виктором появится еще один сильный игрок, он освоится в лиге. В НБА пока не видно новых Леброна Джеймса, Стефена Карри и Кевина Дюрэнта, игроков этого уровня. Через четыре года Вембаньяма станет самым ценным игроком», – заявил Смит.

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4 комментария

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Vincenity15
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Костя Кот
Ответ Vincenity15
Или не станет)
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