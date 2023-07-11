Чемпион НБА, эксперт признался, что у него большие ожидания от первого номера драфта этого года , который будет выступать за « ».

«По итогам четвертого сезона в НБА Вембаньяма станет MVP.

Через четыре года «Сперс» будут достаточно хороши, они будут бороться за высокие места, рядом с Виктором появится еще один сильный игрок, он освоится в лиге. В НБА пока не видно новых Леброна Джеймса, Стефена Карри и Кевина Дюрэнта, игроков этого уровня. Через четыре года Вембаньяма станет самым ценным игроком», – заявил Смит.

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