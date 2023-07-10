Виктор Вембаньяма больше не сыграет в Летней лиге НБА

Теги Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта Виктор Вембаньяма более не выйдет на паркет в Летней лиге НБА.

Об этом информирует обозреватель «Сан-Антонио» Майк Фингер со ссылкой на команду.

Француз отметился 27 очками, 12 подборами и 3 блок-шотами во встрече с «Портлендом» (80:85).

В первом матче с «Шарлотт» (76:68) 19-летний центровой набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов при 3 потерях.

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5 комментариев

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icey_punk
Все правильно. Вчера всем все доказал
+14
0
+14
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Рахон Р.
Ответ Первый глор Кливленда
Что доказал-то? Что может намусорить против ноунеймов?
Ну да, а в чём проблема-то?
+4
0
+4
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fbd
Ответ icey_punk
Все правильно. Вчера всем все доказал
Согласен, можно заканчивать карьеру
0
0
0
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