Брэндон Миллер и Ник Смит набрали на двоих 59 очков в матче Летней лиги против «Портленда»

Новички «Шарлотт» Брэндон Миллер и Ник Смит набрали в сумме 59 очков в матче Летней лиги против « » (93:97).

На счету 2-го номера драфта-2023 форварда 26 очков (8 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 6 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота.

Защитник Ник Смит, выбранный под 27-м номером драфта этого года, отметился 33 очками (13 из 20 с игры, 4 из 5 из-за дуги, 3 из 4 с линии), 4 подборами, 3 передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю