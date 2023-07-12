Брэндон Миллер и Ник Смит набрали на двоих 59 очков в матче Летней лиги против «Портленда»

Теги Шарлотт Портленд видео Летняя лига НБА Брэндон Миллер Ник Смит Баскетбол

Новички «Шарлотт» Брэндон Миллер и Ник Смит набрали в сумме 59 очков в матче Летней лиги против «Портленда» (93:97).

На счету 2-го номера драфта-2023 форварда Брэндона Миллера 26 очков (8 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 6 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота.

Защитник Ник Смит, выбранный под 27-м номером драфта этого года, отметился 33 очками (13 из 20 с игры, 4 из 5 из-за дуги, 3 из 4 с линии), 4 подборами, 3 передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

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3 комментария

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Ужратый Гусениц
Ответ Артур Артур
Очки набрали, а то что Миллер снова проиграл, это не важно. Парень должен привыкать.
знаменитый дух победителя и чемпиона, заработанный в летней лиге )
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