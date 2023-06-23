Зак Клейман: «В наших отношениях c Морэнтом нет никакой напряженности. Мы возлагаем на него большие надежды»

Генеральный менеджер « » Зак Клейман выступил с первым публичным заявлением после 25-матчевого отстранения разыгрывающего .

«Главное, на чем нужно сосредоточиться в данный момент – что Джа собирается делать дальше? Какие шаги он готов предпринять, чтобы предоставила ему возможность вернуться в команду после отбытия дисквалификации?

Думаю, что здесь идет здоровый диалог. Изначально было понятно, что Джа не сможет в одночасье стать лучшей версией себя. Есть множество действительно серьезных шагов, которые ему предстоит предпринять.

В наших отношениях нет никакой напряженности, но мы возлагаем большие надежды на Джа», – сказал Клейман.

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