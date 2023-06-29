Близкий друг Морэнта дал показания, что у Джа есть пистолет, но в прямом эфире была зажигалка
Близкий друг разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта Дэвонте Пэк поделился деталями инцидента с пистолетом, который баскетболист показал во время прямого эфира в соцсети в середине мая.
Пэк – близкий друг Морэнта. Юноши выросли вместе; отца и мать разыгрывающего он тоже зовет «родителями», а самого игрока НБА – «братом». В 2021 году Пэк переехал в дом семьи Морэнт в пригороде Мемфиса.
В показаниях, данных Пэком 23 мая, он заявил, что предполагаемое огнестрельное оружие в последнем прямом эфире в соцсети было зажигалкой.
Однако он отметил, что Морэнт владеет пистолетом Glock 40.
Разыгрывающий был отстранен на первые 25 матчей следующего сезона. Морэнт пропустит Летнюю лигу и предсезонную подготовку команды. Защитник будет лишен права участвовать в любых мероприятиях НБА или «Гриззлис» в период до окончания дисквалификации.
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