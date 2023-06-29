Близкий друг Морэнта дал показания, что у Джа есть пистолет, но в прямом эфире была зажигалка

Близкий друг разыгрывающего « » Джа Морэнта Дэвонте Пэк поделился деталями инцидента с пистолетом, который баскетболист показал во время прямого эфира в соцсети в середине мая.

Пэк – близкий друг Морэнта. Юноши выросли вместе; отца и мать разыгрывающего он тоже зовет «родителями», а самого игрока НБА – «братом». В 2021 году Пэк переехал в дом семьи Морэнт в пригороде Мемфиса.

В показаниях, данных Пэком 23 мая, он заявил, что предполагаемое огнестрельное оружие в последнем прямом эфире в соцсети было зажигалкой.

Однако он отметил, что Морэнт владеет пистолетом Glock 40.

Разыгрывающий был отстранен на первые 25 матчей следующего сезона. Морэнт пропустит Летнюю лигу и предсезонную подготовку команды. Защитник будет лишен права участвовать в любых мероприятиях или «Гриззлис» в период до окончания дисквалификации.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши