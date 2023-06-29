Близкий друг Морэнта дал показания, что у Джа есть пистолет, но в прямом эфире была зажигалка

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Близкий друг разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта Дэвонте Пэк поделился деталями инцидента с пистолетом, который баскетболист показал во время прямого эфира в соцсети в середине мая.

Пэк – близкий друг Морэнта. Юноши выросли вместе; отца и мать разыгрывающего он тоже зовет «родителями», а самого игрока НБА – «братом». В 2021 году Пэк переехал в дом семьи Морэнт в пригороде Мемфиса.

В показаниях, данных Пэком 23 мая, он заявил, что предполагаемое огнестрельное оружие в последнем прямом эфире в соцсети было зажигалкой.

Однако он отметил, что Морэнт владеет пистолетом Glock 40.

Разыгрывающий был отстранен на первые 25 матчей следующего сезона. Морэнт пропустит Летнюю лигу и предсезонную подготовку команды. Защитник будет лишен права участвовать в любых мероприятиях НБА или «Гриззлис» в период до окончания дисквалификации.

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8 комментариев

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Streetbor
Морант позорит настоящих тру-ганстеров игрушечным пистолетом))
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minimuz
Получается что он кидал понты в прямом эфире с игрушечным пистолетом???

Как перестать орать со всей этой ситуации...
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quznez
Если бы это была зажигалка, в след.видосе, через пару минут можно было бы и показать пламя. Всё - понял, принял, шутк такая. Но нет.
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Локоть Артеста
Хомис его уважать перестанут))
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Mr.Alien
Чего они хотят добиться, доказав, что пушка игрушечная? Лига не хочет видеть своего игрока с оружием, здесь именно такое изображение и было. Следующим шагом будет пытаться оспорить дисквал, сказав, что гэнста ни в кого не стрелял
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Stephan Carrypenko
Зажигалка . Он и курит ещё и без шапки ходит. Ещё пару игр дисквала этому беспокойному юноше
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Костя Кот
real G
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