Айзейя Томас: «Деррик Роуз сделает из Джа Морэнта претендента на MVP»
Двукратный участник Матча всех звезд НБА Айзейя Томас заявил, что появление в «Мемфисе» опытного разыгрывающего Деррика Роуза поможет лидеру команды Джа Морэнту улучшить игру и провести лучший сезон в карьере.
«Следите за тем, какой сезон Джа проведет в следующем году, играя бок о бок с Дерриком Роузом. Вернувшись после дисквалификации, он проведет лучший сезон в карьере. Присутствие Деррика Роуза сделает его претендентом на MVP. Следите», — написал Томас в соцсети.
Роуз получил награду MVP в 2011 году.
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