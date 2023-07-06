Айзейя Томас: «Деррик Роуз сделает из Джа Морэнта претендента на MVP»

Теги Мемфис НБА Деррик Роуз Айзейя Томас 1989 Джа Морэнт Баскетбол

Двукратный участник Матча всех звезд НБА Айзейя Томас заявил, что появление в «Мемфисе» опытного разыгрывающего Деррика Роуза поможет лидеру команды Джа Морэнту улучшить игру и провести лучший сезон в карьере.

«Следите за тем, какой сезон Джа проведет в следующем году, играя бок о бок с Дерриком Роузом. Вернувшись после дисквалификации, он проведет лучший сезон в карьере. Присутствие Деррика Роуза сделает его претендентом на MVP. Следите», — написал Томас в соцсети.

Роуз получил награду MVP в 2011 году.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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9 комментариев

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mqh9pzrxgf
Не сделает) во-первых морант пропустит 25 игр, а это уже 57 максимум сыгранных игр, если без травм и тд. А нужно мин 65) во-вторых, кого сделал Роуз мвп кроме себя?) в-третьих, у моранта фляга свистит слишком часто) не удивлюсь если он еще раз со стволом спалится)
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Райли Карри
как думаете, Джа выстрелит в новом сезоне? или окажется холостым?
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quznez
Ответ Райли Карри
как думаете, Джа выстрелит в новом сезоне? или окажется холостым?
зажгёт. у него пистолет-зажигалка.
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Light Yagami
Роуз не похож на ментора, слишком апатичен на вид.
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Ali Kurainov 2.0
Роуз может многому научить Джа. Не забываем, что Роуз рейпист как и его кумир кобе
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Ocelot
заодно и пару советов даст как реалистичнее косить под "риал-гангста" так как вырос в довольно криминальном районе Чикаго
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Trahar_78
И чему один кузнечик научит другого кузнечика?
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Trahar_78
Ответ quznez
зажгёт. у него пистолет-зажигалка.
Огонь!
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