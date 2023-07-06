Айзейя Томас: «Деррик Роуз сделает из Джа Морэнта претендента на MVP»

Двукратный участник Матча всех звезд НБА Айзейя Томас заявил, что появление в « » опытного разыгрывающего поможет лидеру команды улучшить игру и провести лучший сезон в карьере.

«Следите за тем, какой сезон Джа проведет в следующем году, играя бок о бок с Дерриком Роузом. Вернувшись после дисквалификации, он проведет лучший сезон в карьере. Присутствие Деррика Роуза сделает его претендентом на MVP. Следите», — написал Томас в соцсети.

Роуз получил награду MVP в 2011 году.

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