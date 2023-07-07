«Это не сработает». Име Удока был против перехода Хардена в «Хьюстон»

Теги Хьюстон Филадельфия Име Удока НБА Джеймс Харден Баскетбол

После вылета «Филадельфии» во втором раунде плей-офф от «Бостона» (3-4) стала появляться информация о вероятном возвращении разыгрывающего Джеймса Хардена в «Хьюстон» этим летом.

MVP-2017/18 планировал отказаться от опции, выйти на рынок свободных агентов и заключить долгосрочное соглашение с «Рокетс».

Как информирует Heavy со ссылкой на источник в лиге, планы «Хьюстона» изменились, как только Име Удока занял пост тренера. «Это не сработает», – заявил тогда тренер.

Удока был помощником Стива Нэша во время первого сезона Хардена в «Нетс» в сезоне-2020/21. «Рокетс» в это межсезонье заключили долгосрочные соглашения с Фредом Ванвлитом, Диллоном Бруксом и Джоком Лэндейлом.

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ali Kurainov 2.0
Харден нет, но Брукс и ВанВлит да? Харден в соло выиграл два матча против Селтикс (одну в Бостоне), когда Эмпитку невозможно было найти на площадке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий