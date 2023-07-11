Экс-игрок «Зенита» Ройс Хэмм перешел в «Астану»

Теги переходы Зенит Единая лига ВТБ Астана чемпионат Казахстана Ройс Хэмм Баскетбол

Тяжелый форвард Ройс Хэмм (24 года, 202 см) стал игроком «Астаны».

Хэмм завершал сезон-22/23 в «Зените». Этим летом стороны договорились о прекращении срока действия контракта по взаимному согласию.

Ройс прибыл в Санкт-Петербург в конце января и помог «Зениту» дойти до полуфинала Единой лиги ВТБ. Он принял участие в 26 матчах, 12 раз выйдя в стартовом составе. В среднем за игру американец набирал 5,8 очка и 3,7 подбора.

Хэмм будет выступать за «Астану» под номером 17.

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1 комментарий

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Михаил Курилов
Подходящая для него команда.
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