«Зенит» подписал Бояна Дублевича (Лука Д’Алессандро)

Теги переходы Зенит Валенсия Единая лига ВТБ Боян Дублевич Баскетбол

«Зенит» заключил соглашение с центровым Бояном Дублевичем (31 год, 205 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил Дублевичу контракт на два года.

Этим летом черногорец покинул «Валенсию» после 11 сезонов в команде.

Дублевич в составе испанского клуба дважды становился победителем Еврокубка (2014, 2019), а также MVP финала чемпионата Испании в 2017 году и обладателем Суперкубка в том же сезоне. Черногорский бигмен является лучшим бомбардиром в истории «Валенсии».

В прошедшем сезоне Евролиги центровой набирал в среднем 11,7 очка и 4,8 подбора.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Если информация подтвердится, то очень удачное приобретение и усиление для Зенита.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милош Теодосич
Ответ Сергей Орлов
Удивительно, конечно.
Удивительно, как Валенсия не удержала. Если и вправду он покидает клуб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Милош Теодосич
Удивительно, как Валенсия не удержала. Если и вправду он покидает клуб.
Так 11 лет там играл, видимо, решил сменить обстановку и, как казалось, что-то выиграть. А по факту выбрал мешок денег на старость)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий