Адриен Морман остался в «Зените» еще на один год
«Зенит» официально объявил о подписании нового однолетнего контракта с форвардом Адриеном Морманом (34 года, 203 см).
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что петербургский клуб принял решение не продлевать контракт с французским форвардом.
Морман провел за «Зенит» 22 матча, присоединившись к клубу по ходу сезона. В среднем за игру он набирал 8,5 очка, 4,9 подбора и 0,6 перехвата.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» остался без медалей, уступив в серии за «бронзу» московскому ЦСКА со счетом 1-4.
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"– Хотелось бы узнать, будет ли клуб стараться сохранить игроков команды, таких как Фрэйзер, Эртель?
– Оба игрока имеют контракты на следующий сезон, поэтому продолжение сотрудничества – это приоритет для обеих сторон."