Адриен Морман остался в «Зените» еще на один год

«Зенит» официально объявил о подписании нового однолетнего контракта с форвардом (34 года, 203 см).

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что петербургский клуб принял решение не продлевать контракт с французским форвардом.

Морман провел за « » 22 матча, присоединившись к клубу по ходу сезона. В среднем за игру он набирал 8,5 очка, 4,9 подбора и 0,6 перехвата.

В прошедшем сезоне лиги ВТБ «Зенит» остался без медалей, уступив в серии за «бронзу» московскому ЦСКА со счетом 1-4.

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