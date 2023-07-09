Адриен Морман остался в «Зените» еще на один год

Теги переходы Зенит Единая лига ВТБ Адриен Морман Баскетбол

«Зенит» официально объявил о подписании нового однолетнего контракта с форвардом Адриеном Морманом (34 года, 203 см).

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что петербургский клуб принял решение не продлевать контракт с французским форвардом.

Морман провел за «Зенит» 22 матча, присоединившись к клубу по ходу сезона. В среднем за игру он набирал 8,5 очка, 4,9 подбора и 0,6 перехвата.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» остался без медалей, уступив в серии за «бронзу» московскому ЦСКА со счетом 1-4.

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5 комментариев

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diter
Да только к лучшему. Опытный, грамотный, подборы, движение мяча, трёшка, главное, чтобы хватило сил на сезон и было желание. Всё равно теперь очень трудно игроков находить.
+2
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diter
Ответ Sergey boogaloo
Соглашусь.В Плей офф был очень полезен.Интересно,остались ли Эртель и Фрейзер.
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный 21 апреля ответил на вопрос так:
"– Хотелось бы узнать, будет ли клуб стараться сохранить игроков команды, таких как Фрэйзер, Эртель?

– Оба игрока имеют контракты на следующий сезон, поэтому продолжение сотрудничества – это приоритет для обеих сторон."
+2
0
+2
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Додик Аксель
В новом сезоне он поможет Зениту, уже имея определённый опыт игр в ВТБ и зная партнёров по команде.
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Sergey boogaloo
Ответ diter
Да только к лучшему. Опытный, грамотный, подборы, движение мяча, трёшка, главное, чтобы хватило сил на сезон и было желание. Всё равно теперь очень трудно игроков находить.
Соглашусь.В Плей офф был очень полезен.Интересно,остались ли Эртель и Фрейзер.
0
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Sergey boogaloo
Ответ diter
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный 21 апреля ответил на вопрос так: "– Хотелось бы узнать, будет ли клуб стараться сохранить игроков команды, таких как Фрэйзер, Эртель? – Оба игрока имеют контракты на следующий сезон, поэтому продолжение сотрудничества – это приоритет для обеих сторон."
Что ж...Отлично.Тогда нужен ещё большой.Если с Дублевичем не выйдет,искать другие варианты.
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