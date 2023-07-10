Шэмс Чарания: «Несколько команд готовы отдать по крайней мере один пик первого раунда за Тайлера Хирро»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Шэмс Чарания Тайлер Хирро Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард запросил обмен из команды; он намерен перейти только в «Майами».

Предложение «Хит» строится вокруг атакующего защитника Тайлера Хирро, однако «Блэйзерс» это не интересно. Стороны пытаются найти третью команду для проведения обмена.

«Поскольку я разговариваю с командами по всей лиге, существует схема, при которой «Портленд» может получить три, четыре, по крайней мере, несколько пиков первого раунда.

Не знаю, дойдет ли дело до четырех. У «Майами» есть два, которые они могут обменять. Есть несколько команд, которые готовы обменять по крайней мере один выбор в первом раунде на Тайлера Хирро.

Так что в дело пойдут истекающие контракты, около трех пиков первого раунда, может, обмены пиками», – рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире The Pat McAfee Show.

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