Шэмс Чарания: «Несколько команд готовы отдать по крайней мере один пик первого раунда за Тайлера Хирро»

Разыгрывающий « » запросил обмен из команды; он намерен перейти только в « ».

Предложение «Хит» строится вокруг атакующего защитника , однако «Блэйзерс» это не интересно. Стороны пытаются найти третью команду для проведения обмена.

«Поскольку я разговариваю с командами по всей лиге, существует схема, при которой «Портленд» может получить три, четыре, по крайней мере, несколько пиков первого раунда.

Не знаю, дойдет ли дело до четырех. У «Майами» есть два, которые они могут обменять. Есть несколько команд, которые готовы обменять по крайней мере один выбор в первом раунде на Тайлера Хирро.

Так что в дело пойдут истекающие контракты, около трех пиков первого раунда, может, обмены пиками», – рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире The Pat McAfee Show.

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