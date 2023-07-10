Джо Кронин сегодня проведет пресс-конференцию впервые после запроса Лилларда на обмен

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джо Кронин Баскетбол

Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин, как ожидается, сегодня впервые пообщается с прессой после запроса на обмен от разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

Встреча с репортерами пройдет в Лас-Вегасе.

Об этом информирует обозреватель «Блэйзерс» Шон Хайкин.

Ранее Лиллард запросил обмен из команды. Баскетболист настаивает на переходе только в «Майами».

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5 комментариев

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scorp19
Ждём публичный отказ от совершения навязываемой невыгодной сделки с Майами.
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Misson
Ожидаю, что скажет "мы уважаем Дэйма, его заслуги и проч., проч., но обмен Дэйма мы будем делать только с выгодой для клуба, если же предложения не устроят нас, то мы с удовольствием продлим сотрудничество с Дэймом, вокруг которого сейчас собирается молодая и перспективная команда".
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serginn
"Хрен тебе, а не Майами! Все, пресс-конференция окончена".
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