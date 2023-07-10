Джо Кронин сегодня проведет пресс-конференцию впервые после запроса Лилларда на обмен
Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин, как ожидается, сегодня впервые пообщается с прессой после запроса на обмен от разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
Встреча с репортерами пройдет в Лас-Вегасе.
Об этом информирует обозреватель «Блэйзерс» Шон Хайкин.
Ранее Лиллард запросил обмен из команды. Баскетболист настаивает на переходе только в «Майами».
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