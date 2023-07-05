«Олимпиакос» расстался с Джоэлом Боломбоем

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Црвена Звезда MTS чемпионат Греции Джоэл Боломбой Баскетбол

«Олимпиакос» официально объявил о расставании с центровым Джоэлом Боломбоем (29 лет, 204 см).

Бывший игрок ЦСКА провел за «Олимпиакос» один сезон. В составе греческой команды он стал финалистом Евролиги и выиграл три титула в национальном чемпионате.

В 30 матчах Евролиги Боломбой набирал в среднем 4,1 очка и 3,2 подбора за 12 минут на паркете.

Ранее сообщалось, что интерес к Боломбою проявляет сербская «Црвена Звезда».

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом

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