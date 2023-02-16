Джоэл Боломбой выиграл судебный спор с ЦСКА

Баскетбольный арбитражный суд вынес решение в пользу центрового « » Джоэла Боломбоя в споре с московским ЦСКА.

Игрок покинул российский клуб в феврале прошлого года в связи с политической ситуацией, разорвав контракт в одностороннем порядке. ЦСКА подал в суд на Боломбоя, заявив, что тот неправомерно расторг соглашение с клубом.

Суд установил, что Боломбой обоснованно покинул расположение команды, и обязал ЦСКА оплатить все судебные издержки.

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом