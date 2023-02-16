Джоэл Боломбой выиграл судебный спор с ЦСКА

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Баскетбольный арбитражный суд вынес решение в пользу центрового «Олимпиакоса» Джоэла Боломбоя в споре с московским ЦСКА.

Игрок покинул российский клуб в феврале прошлого года в связи с политической ситуацией, разорвав контракт в одностороннем порядке. ЦСКА подал в суд на Боломбоя, заявив, что тот неправомерно расторг соглашение с клубом.

Суд установил, что Боломбой обоснованно покинул расположение команды, и обязал ЦСКА оплатить все судебные издержки.

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом

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8 комментариев

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Мыкола
Не перестаю удивляться тупорылости российских руководятлов из власти, бизнеса и спорта. Они на что надеются подавая жалобы в подпиндосные суды и структуры? Какой результат они ожидают?))
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Afinogenov
Как и некий Ярык Ракыцькый)

Ребята, наверное, просто не знают, что о них думают справжни украынци, когда те перешли в российские команды.
Или ещё хуже - думают, что им всё простят и отнесутся с пониманием, почему эти "патриоты" расчехлились "на девьятый рик вайны".
+1
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zbd
Американо-украинец. Бинго.
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Честный контроль
Пусть сначала ремонт Северного потока оплатят.
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Afinogenov
"...что обосновано покинул расположение команды..."

Обоснование просто некуда, ёмаё 👍🤡
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Russ Ivan
Выпускайте Иванова в будёновке, на рысаке, с шашкой...
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Раменки за Динамо
Что этот боломбой себе позволяет?
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BVB 09
Донецкий хлопец)
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-2
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