Джоэл Боломбой выиграл судебный спор с ЦСКА
Баскетбольный арбитражный суд вынес решение в пользу центрового «Олимпиакоса» Джоэла Боломбоя в споре с московским ЦСКА.
Игрок покинул российский клуб в феврале прошлого года в связи с политической ситуацией, разорвав контракт в одностороннем порядке. ЦСКА подал в суд на Боломбоя, заявив, что тот неправомерно расторг соглашение с клубом.
Суд установил, что Боломбой обоснованно покинул расположение команды, и обязал ЦСКА оплатить все судебные издержки.
Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом
Ребята, наверное, просто не знают, что о них думают справжни украынци, когда те перешли в российские команды.
Или ещё хуже - думают, что им всё простят и отнесутся с пониманием, почему эти "патриоты" расчехлились "на девьятый рик вайны".
Обоснование просто некуда, ёмаё 👍🤡