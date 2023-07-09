Журналист The Athletic: «Руководители и агенты уверены, что Дэмиан Лиллард в конечном итоге перейдет в «Майами»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

По словам журналиста The Athletic Джона Кравчински, в лиге существует общее убеждение, что рано или поздно «Майами» удастся выменять у «Портленда» разыгрывающего Дэмиана Лилларда

«Я разговаривал с кучей агентов, разговаривал с несколькими руководителями других команд, и все об этом говорят.

Существует общее убеждение, что в конечном итоге «Майами» найдет способ соединить все детали, чтобы заполучить Дэмиана Лилларда», – пишет Кравчински.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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