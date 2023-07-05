Даллас Мур покинет ЦСКА («Свободный агент»)

Теги возможные переходы ЦСКА Единая лига ВТБ Даллас Мур Баскетбол

Разыгрывающий Даллас Мур (28 лет, 185 см) покинет ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Стороны не договорились о новом соглашении. Американец намерен продолжить карьеру в другой команде в Европе.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Мур провел за ЦСКА 47 матчей, набирая в среднем 9,1 очка, 1,7 подбора и 2,2 передачи при 43,7% из-за дуги.

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