«Парма» подпишет Дмитрия Халтурина
Центровой Дмитрий Халтурин (21 год, 210 см) выкупил контракт у ЦСКА и в ближайшее время перейдет в «Парму», сообщает Telegram-канал «Перехват».
Стороны подпишут соглашение на несколько лет.
В прошедшем сезоне Суперлиги Халтурин сыграл 24 матча, в половине из которых выходил в стартовом составе. Показатели центрового – 5,5 очка и 4,5 подбора за 14 минут на паркете в среднем за матч.
Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было
Комментарии