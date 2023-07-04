«Парма» подпишет Дмитрия Халтурина

Теги возможные переходы ЦСКА Единая лига ВТБ Парма-Пари Дмитрий Халтурин Баскетбол

Центровой Дмитрий Халтурин (21 год, 210 см) выкупил контракт у ЦСКА и в ближайшее время перейдет в «Парму», сообщает Telegram-канал «Перехват».

Стороны подпишут соглашение на несколько лет.

В прошедшем сезоне Суперлиги Халтурин сыграл 24 матча, в половине из которых выходил в стартовом составе. Показатели центрового – 5,5 очка и 4,5 подбора за 14 минут на паркете в среднем за матч.

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