Центровой Дмитрий Халтурин (21 год, 210 см) выкупил контракт у и в ближайшее время перейдет в «Парму», сообщает Telegram-канал «Перехват».

Стороны подпишут соглашение на несколько лет.

В прошедшем сезоне Суперлиги Халтурин сыграл 24 матча, в половине из которых выходил в стартовом составе. Показатели центрового – 5,5 очка и 4,5 подбора за 14 минут на паркете в среднем за матч.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было