Девонте Кейкок продолжит карьеру в «Виртусе» («Перехват»)

Центровой Девонте Кейкок (26 лет, 203 см) выплатил компенсацию и вышел из контракта.

Как информирует телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на источник, американец продолжит карьеру в болонском « ».

Кейкок присоединился к ЦСКА по ходу минувшего сезона. Центровой принял участие в 20 матчах и проводил на паркете в среднем 16,9 минуты, за которые набирал 9,6 очка и 5,6 подбора.

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