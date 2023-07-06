Девонте Кейкок продолжит карьеру в «Виртусе» («Перехват»)
Центровой Девонте Кейкок (26 лет, 203 см) выплатил ЦСКА компенсацию и вышел из контракта.
Как информирует телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на источник, американец продолжит карьеру в болонском «Виртусе».
Кейкок присоединился к ЦСКА по ходу минувшего сезона. Центровой принял участие в 20 матчах и проводил на паркете в среднем 16,9 минуты, за которые набирал 9,6 очка и 5,6 подбора.
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