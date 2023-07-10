Яннис Папапетру близок к переходу в «Панатинаикос»

« » сделал предложение по двухлетнему контракту (29 лет, 206 см), информирует греческое издание SDNA.

Как стало известно SDNA, легкий форвард заработает 1,5 млн долларов за 2 года. Окончательное соглашение еще не достигнуто, но вполне вероятно, что это произойдет в ближайшие часы.

Папапетру уже выступал за «зеленых» с 2018 по 2022 год.

Прошлый сезон форвард провел в составе « ». Он набирал 6,5 очка в среднем за 18,6 минуты на паркете в лиге.

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