Яннис Папапетру близок к переходу в «Панатинаикос»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Партизан чемпионат Греции Адриатическая лига Яннис Папапетру Баскетбол

«Панатинаикос» сделал предложение по двухлетнему контракту Яннису Папапетру (29 лет, 206 см), информирует греческое издание SDNA.

Как стало известно SDNA, легкий форвард заработает 1,5 млн долларов за 2 года. Окончательное соглашение еще не достигнуто, но вполне вероятно, что это произойдет в ближайшие часы.

Папапетру уже выступал за «зеленых» с 2018 по 2022 год.

Прошлый сезон форвард провел в составе «Партизана». Он набирал 6,5 очка в среднем за 18,6 минуты на паркете в Адриатической лиге.

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