Яннис Папапетру близок к переходу в «Панатинаикос»
«Панатинаикос» сделал предложение по двухлетнему контракту Яннису Папапетру (29 лет, 206 см), информирует греческое издание SDNA.
Как стало известно SDNA, легкий форвард заработает 1,5 млн долларов за 2 года. Окончательное соглашение еще не достигнуто, но вполне вероятно, что это произойдет в ближайшие часы.
Папапетру уже выступал за «зеленых» с 2018 по 2022 год.
Прошлый сезон форвард провел в составе «Партизана». Он набирал 6,5 очка в среднем за 18,6 минуты на паркете в Адриатической лиге.
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