«Руна» не станет сохранять в составе Гани Лаваля

Теги переходы Единая лига ВТБ Гани Лаваль Руна Баскетбол

«Руна» решила отказаться от услуг опытного центрового Гани Лаваля (34 года, 206 см).

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В прошедшем сезоне Суперлиги Лаваль набирал 7,8 очка и 5,5 подбора в среднем за игру. До переезда в Россию Гани провел два сезона за французский «Шампань Шалон-Реймс». Ранее он выступал за «Милан» и «Панатинаикос».

Лаваль был выбран «Финиксом» на драфте 2010 года под 46-м номером, но провел в НБА только один сезон.

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