Александр Зубков переходит из «Руны» в «Темп-СУМЗ-УГМК»

Теги переходы суперлига Россия ТЕМП-СУМЗ-УГМК Единая лига ВТБ Руна Александр Зубков Баскетбол

Защитник Александр Зубков (21 год, 180 см) переходит из «Руны» в «Темп-СУМЗ-УГМК».

Это уже третий переход по такому направлению в межсезонье-2023. Ранее стало известно, что ревдинский клуб пополнят Виктор Заряжко и Михаил Карпачев.

В минувшем розыгрыше Суперлиги Зубков провел один матч за основную команду «Руны».

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Были ли в истории спорта названия хуже?)
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