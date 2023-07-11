Александр Зубков переходит из «Руны» в «Темп-СУМЗ-УГМК»
Защитник Александр Зубков (21 год, 180 см) переходит из «Руны» в «Темп-СУМЗ-УГМК».
Это уже третий переход по такому направлению в межсезонье-2023. Ранее стало известно, что ревдинский клуб пополнят Виктор Заряжко и Михаил Карпачев.
В минувшем розыгрыше Суперлиги Зубков провел один матч за основную команду «Руны».
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