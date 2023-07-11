Выступавший в прошлом сезоне за «Автодор» Скотт Мачадо продолжит карьеру в Бразилии

Теги переходы Автодор чемпионат Бразилии Единая лига ВТБ Скотт Мачадо Фламенго Баскетбол

Разыгрывающий Скотт Мачадо (33 года, 185 см) не вернется в «Автодор» в новом сезоне.

Бразилец с американским паспортом впервые за карьеру сыграет на исторической родине. Мачадо заключил 1-летний контракт с «Фламенго».

По информации телеграм-канала «Перехват», этим летом у плеймейкера были варианты остаться в Единой лиге ВТБ (не в Саратове), но он выбрал «Фламенго».

В 13 матчах за саратовский клуб Мачадо набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за игру.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

 Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий