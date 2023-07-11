Выступавший в прошлом сезоне за «Автодор» Скотт Мачадо продолжит карьеру в Бразилии

Разыгрывающий Скотт Мачадо (33 года, 185 см) не вернется в « » в новом сезоне.

Бразилец с американским паспортом впервые за карьеру сыграет на исторической родине. Мачадо заключил 1-летний контракт с « ».

По информации телеграм-канала «Перехват», этим летом у плеймейкера были варианты остаться в лиге ВТБ (не в Саратове), но он выбрал «Фламенго».

В 13 матчах за саратовский клуб Мачадо набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за игру.

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