Расселл Уэстбрук: «Пол Джордж мне как брат»

Звездный разыгрывающий «Клипперс» рассказал о своих взаимоотношениях с давним партнером по команде форвардом .

«PG13 – не просто друг, он брат. Наши дети ходят в одну школу. Мы проводим время вместе. Он понимает мою ценность и то, что я привношу в игру. И не только как баскетболист, но и как человек. Я очень ценю это», – сказал Уэстбрук.

Уэстбрук и Джордж вместе провели два сезона в «Оклахоме» (2017/18; 2018/19). В феврале баскетболисты вновь воссоединились в качестве игроков « ».

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