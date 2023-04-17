Расселл Уэстбрук: «Пол Джордж мне как брат»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити НБА плей-офф Пол Джордж Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук рассказал о своих взаимоотношениях с давним партнером по команде форвардом Полом Джорджем.

«PG13 – не просто друг, он брат. Наши дети ходят в одну школу. Мы проводим время вместе. Он понимает мою ценность и то, что я привношу в игру. И не только как баскетболист, но и как человек. Я очень ценю это», – сказал Уэстбрук.

Уэстбрук и Джордж вместе провели два сезона в «Оклахоме» (2017/18; 2018/19). В феврале баскетболисты вновь воссоединились в качестве игроков «Клипперс».

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13 комментариев

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jerry40
Брат Джордж мне как Пол
+24
0
+24
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C4clutch
Ответ Sekor
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Эта слепая ненависть выглядит жалко, давайте хотя бы на спортсе обойдемся без подобного
+5
-1
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Abdulla
С каждым сезоном братьев всё больше...
+3
0
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Misson
Видимо Джордж как человек хороший. Давно не слышал, чтобы он с кем-то конфликтовал, портил атмосферу в коллективе.
+2
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BT
А Беверли все еще брат, или уже нет? А Леброн?
0
0
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Sekor
Ответ Sekor
Хороший пример! Так и есть. Другие народы более дружны, чем русские. Узбеки, армяне, киргизы и т.д. будут поддерживать друг друга в любой ситуации, особенно находясь в России. А мы, чуть что, именно что готовы друг друга перегрызть, увы (
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Sekor
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Sekor
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ГРУПА ЗИСК
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шёл 15 месяц обещаний что скоро Украине кранты...
+6
-6
0
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Sekor
Ответ ГРУПА ЗИСК
шёл 15 месяц обещаний что скоро Украине кранты...
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Sekor
Ответ ГРУПА ЗИСК
Так уже три штуки провели, мало? Киев/Чернигов, Изюм/Балаклея, Херсон. Мало? Борцы с электростанциями мамкины.
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Sekor
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Michael Forester
Ответ jerry40
Брат Джордж мне как Пол
Пеппа?
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