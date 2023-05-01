Пол Джордж: «Уэстбрук – лучшее, что случилось с «Клипперс» в этом году»

Звездный форвард « » в очередном выпуске своего подкаста отметил выступление разыгрывающего в заключительной части сезона.

«Лучшее, что было в этом году – переход Уэстбрука. Мы нашли нашего разыгрывающего, который оказался лучшим игроком в составе после вылета Кавая в этом плей-офф. Увидели отголоски той версии Расселла из прошлого. И не только для нас, но и для него самого это было важным моментом.

Он показал себя. Именно поэтому я позволил себе высказаться за его подписание после дедлайна. Никто в него не верил: «Это уже не тот Расс, что раньше». И он заслужил уважение. Сделает для команды что угодно – хоть через стену пробежит. Мы увидели, как выглядит наша игра с ним. Это работает. Поэтому в следующем сезоне обязаны подписать его вновь», – сказал Джордж.

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